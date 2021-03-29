Isparta'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
|29 Mart 2021 17:50
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmada, terör örgütü mensubu oldukları iddia edilen, kent merkezinde 4, Şarkikaraağaç ilçesinde ise firari 1 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin adından adliyede sevk edilen C.E, S.Ö, R.Ö, F.M.T. ve H.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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