Kabe'de Ramazan ayı hazırlıkları: Tedbirlere devam kararı
|29 Mart 2021 17:55
|+Aa- Yazdır
Suudi Arabistan'da Kabe ve Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayına yönelik hazırlıklar, koronavirüs salgını da dikkate alınarak tamamlandı. Yerel medya, salgın kapsamında daha önce uygulanan tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan, Kabe'deki Mataf alanının sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı ifade edildi. Ayrıca, namaz kılındığı vakitlerde yaşlı ve engellilerin de kendilerine ayrılan bölümlerde namazlarını kılacakları bildirildi.
SUUDİ ARABİSTAN'DA SON DURUM
Suudi Arabistan'da son açıklanan verilere göre 388 bin 866 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede 6 bin 656 kişi virüsten hayatını kaybederken; 377 bin 304 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı 4 bin 906 olarak duyuruldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Süveyş Kanalı 6 günlük aradan sonra deniz trafiğine açıldı
29 Mart 2021 16:44
|Tel Rıfat'ta YPG saldırısında iki SMO askeri şehit oldu
29 Mart 2021 12:54
|DSÖ virüsün kaynağını tespit etti
29 Mart 2021 11:42
|Planlı kanal savaşları
29 Mart 2021 06:40
|Ermenistan Başbakanı Paşinyan, nisanda istifa edecek
28 Mart 2021 16:04
|Süveyş Kanalı İdaresi: 13 bin konteyneri 52 metre yükseklikten indirmek zor
28 Mart 2021 14:37
|Türkiye'nin hibe ettiği Kovid-19 aşıları Bosna Hersek'e ulaştı
28 Mart 2021 13:05
|Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak
28 Mart 2021 10:43
|Almanya'da PKK'dan camiye çirkin saldırı
28 Mart 2021 06:39
|Süveyş Kanalı İdaresi: 321 gemi var geçmek için bekliyor
27 Mart 2021 18:55