1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanser aşısı için Tekirdağ'da umutlandıran gelişme

Kanser hastalarını umutlandıran gelişme Tekirdağ'dan geldi. Üniversite hocalarının lisansüstü öğrencileri ile gerçekleştirdikleri çalışmalarda immün hücresel tedavi yönteminin klinik öncesi çalışmalarında sona gelindi.
 29 Mart 2021 18:05
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

30 yıldır dünyanın gündeminde olan kanser aşısı çalışmalarında, immün hücresel tedavi yönteminde umutlandıran gelişme Tekirdağ'dan geldi. Hücresel kanser immün tedavi yönteminde klinik öncesi çalışmalarda sona gelinirken, 1 yıl içerisinde klinik çalışmalarının başlanması umut ediliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliğinde yürütülen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Anabilim Dalındaki hocaları lisansüstü öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarda immün hücresel tedavi yöntemiyle kanser hastalarına umut ışığı olacağı belirtildi.

"Hastaya uygulanma öncesi aşmadayız"

Tıp Fakültesi Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Turgut, kanser ilacı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Bu aşı diye ifade ettiğimiz kanser aşısı, immün hücresel tedavi yani bağışıklık sistemini kansere karşı kullanmakla ilgili bir tedavi. Tabi bu yöntem son 30 yıldır gündemde olan ama son 3-4 yıldır oldukça ilerlemeler kaydedilen, genetik mühendisliğin olaya eklenmesiyle beraber, bir ivme kazanan tedavi yöntemi. Oldukça başarılı sonuçlar var. Avrupa'da ve Amerika'da belirli hasta gruplarına standart tedavi haline gelmiş durumda. Ülkemizde bu konuda öncü olabilecek durumdayız. Özellikle Marmara Araştırma Merkeziyle beraber yaptığımız çalışmalarla belirli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Hastaya uygulanma öncesi aşmadayız. İnsan çalışmalarını başlamayı hedefliyoruz. Bununda yakın bir zamanda gerçekleşeceğine inanıyoruz. 6 ay, 1 yıl gibi bir süre içerisinde bunun projelendirilmesi gerekiyor" dedi.

"Gen mühendisliği teknolojisini kullanıyoruz"

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bahadır Batar ise, "Klinik öncesi çalışmalarımızda yaklaşık 1 yıl önce başladık. Şuan itibarıyla çalışmalarımız devam ettirmekteyiz. Bir yıl içerisinde klinik öncesi çalışmalarımızı tamamlayıp, klinik çalışmalara başlamayı umut ediyoruz. Klinik çalışmalarımızda crıspr diye adlandırılan gen mühendisliği teknolojisini kullanıyoruz. Crıspr teknolojisi ile özellikle hücrelerin genlerinde yeniden düzenlenmeler gerçekleştirilebilmektedir. Biz de klinik öncesi araştırmalarımızda özellikle bağışıklık sisteminde rol oynayan hücrelerin genlerinde yeninden düzenlenmeler yaparak, bu bağışıklık sistemi hücrelerinin, tümör hücrelerini çok daha spesifik olarak tanımasını, güçlü bir immün yanıt oluşturmasını ve tümör hücrelerini ortadan kaldırmasını amaç ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hücresel kanser immün tedavi yöntemini geliştirmeyi amaç ediyoruz"

Doç. Dr. Batar, şuanda dünyada modern kanser immün tedavisi çalışmalarının devam ettiğini de ifade ederek, "Bazı faz çalışmaları göstermiştir ki, modern kanser immün tedavisi yöntemlerinin kanser tedavilerinde özellikle büyük başarılara yol açmıştır. Biz de hücresel kanser immün tedavi yöntemini geliştirmeyi amaç ediyoruz" diye konuştu.
Rektör Mümin Şahin de yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Anabilim Dalındaki hocalarımız, lisansüstü öğrencileriyle gerçekleştirdikleri hücresel immün tedavi, yani kanser aşısı konusunda çalışmalar yürütmektedirler. Hocalarımız laboratuvar çalışmalarını son derece hızlı bir şekilde devam ediyorlar. İnşallah yakın bir zamanda sevinçli haberlerini alacağız. Umut ışığı olacak kanser hastalarımıza, bununla ilgili çalışmalarımız inşallah artarak devam edecek" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çay içerken sıcaklığına dikkat! Kanser riskini artırıyor
25 Mart 2021 19:53		 Bilim insanlarından 'kanser aşısı' çalışması
01 Mart 2021 23:13
Depresyon kanserle savaşta zafiyet oluşturabiliyor
18 Şubat 2021 20:08		 Cep telefonları 'muhtemel kanserojen' kaynağı
14 Şubat 2021 22:36
Erken belirlenen bazı kanser türleri ameliyatsız tedavi edilebiliyor
08 Şubat 2021 11:53		 'Kanser vak'alarının üçte birini önlemek mümkün'
04 Şubat 2021 19:20
Lenf kanserine koronavirüs umudu: Yeni bir umut ışığı
23 Ocak 2021 15:51		 Bazı kanser türleri semptom göstermeden tespit edilebilecek
22 Temmuz 2020 16:59
Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile kanserle mücadelede başarı oranı arttı
23 Haziran 2020 15:58		 Evde bilgisayar başında çalışanlara 'postür' uyarısı
17 Mayıs 2020 15:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:13 - Millet Kıraathanesi'nin maskotları yoğun ilgi görüyor19:12 - Kayıp Rabia'dan acı haber! Cesedi Yeşilırmak'ta bulundu19:08 - 'Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır'19:00 - Kabine toplandı: Gözler çıkacak kararlarda18:55 - Bu ilçede bütün yollar 'Mahmut'a çıkıyor18:49 - İletişim Başkanlığından, Cumhuriyet gazetesine yalanlama
18:41 - FETÖ'den ihraç edilen polisin defterinde ilginç notlar18:38 - CHP Sözcüsü Öztrak'tan Montrö açıklaması18:30 - Toç Bir-Sen sözleşmeli personel için kadro talebini haykırdı18:29 - Daday Kaymakamı temaslı olduğu için karantinaya alındı18:24 - Mide bulandıran görüntü! Turşu tankına çıplak ayakla girip oynadı18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:18 - O ilde harita kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti18:15 - Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı18:08 - Adana'da FETÖ davasında 5 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi18:05 - Kanser aşısı için Tekirdağ'da umutlandıran gelişme17:55 - Kabe'de Ramazan ayı hazırlıkları: Tedbirlere devam kararı
17:50 - Isparta'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak
Kabine toplandı: Gözler çıkacak kararlarda
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
'Çalınan gözlük' soruşturmasında intihar eden polis ile ilgili açıklama
İkinci el araç alacaklara 'zam' uyarısı!
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
DSÖ virüsün kaynağını tespit etti
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
onlar fal bakıyor ben de saksı yapıyorum 1
akla karayı seçmek 2
somun 1
aşikar 1
seren 1
haddini bilmek 1
kerkeli 1
akustik 1
temsil 1
Kelime Oyunu 2
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam