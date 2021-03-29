Toç Bir-Sen sözleşmeli personel için kadro talebini haykırdı
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Toç Bir-Sen yaptığı paylaşımlarda; Sözleşmeli Personel iltimas değil, hakkını ve emeğinin karşılığını istiyor. Kamu çalışanları arasında adaletin tesisi için; Sözleşmelilik bitmeli, herkese güvence gelmeli" vurgusunda bulundu.
Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu'nda görev yapan Sözleşmeli Personelin, mesai arkadaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen; Eş Durumundan Tayin Olamama, Güvencesiz Çalışma, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Girememe, Arazi Tazminatından Yararlanamama, Re'sen Emekli Edilme, Vergi ve SGK Kesintilerinin Fazla Olması gibi hak kayıplarının olduğu belirtildi.
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk de; "Kamu Görevlisinin 4/A'lısı, 4/B'lisi olmaz. Çünkü alınteri ve emek sınıflandırılamaz. Adaletin tesisi, çalışma barışı ve 'Daha Güçlü Türkiye, Daha Güçlü Memur' için tek çözüm kadro" dedi.
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