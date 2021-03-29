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İletişim Başkanlığından, Cumhuriyet gazetesine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker, "bir toplantıda, bakanlık basın müşavirlerinin makamlarının başına 'başkanlık' eklenmesini istediği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ise bu isteğe kızıp olumlu bakmadığı" şeklindeki haberin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi
 29 Mart 2021 18:49
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İletişim Başkanlığından, Cumhuriyet gazetesine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker, "bir toplantıda, bakanlık basın müşavirlerinin makamlarının başına 'başkanlık' eklenmesini istediği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ise bu isteğe kızıp olumlu bakmadığı" şeklindeki haberin, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Eker, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet gazetesinin, en temel gazetecilik ilkelerini hiçe sayan habercilik anlayışıyla, bugün ibretlik bir yalan habere daha imza attığını" ifade etti.

Gazetenin, "bir toplantıda, bakanlık basın müşavirlerinin de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun gibi makamlarının başına 'başkanlık' eklenmesini istediği, Altun'un ise bu isteğe kızıp olumlu bakmadığı" şeklinde "tamamen uydurma ve hayal mahsulü bir senaryoyu haber diye okurlarına sunduğunu" kaydeden Eker, gerçek dışı diyaloglar üzerinden "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 'başkanlık' özlemi bitmiyor" tezviratına yer verildiğini aktardı.

Hiçbir toplantıda Cumhuriyet gazetesinin yazdığı gibi bir diyaloğun yaşanmadığının altını çizen Eker, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bakanlıklar, başkanlıklar, ofisler ve diğer kurumlarla yakın ilişki ve iş birliği içinde olduğunu vurguladı. Mücahid Eker, şu görüşleri paylaştı:

"Başkanlığımızın 'devletin söylem birliğini tesis etmek', 'kamusal iletişim standartlarını belirlemek ve yürütmek' fonksiyonları doğrultusunda, en önemli paydaşlarımızdan biri olan basın ve halkla ilişkiler müşavirlerimizle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un başkanlığında bir araya gelinen toplantılarda, Türkiye'nin iletişim stratejisi ve uygulamaları üzerine fikir teatisinde bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılar dışında da karşılıklı istişare ve eş güdüm içerisinde etkin koordinasyon mekanizmaları işletilmektedir. Ancak hiçbir toplantıda Cumhuriyet gazetesinin yazdığı gibi bir diyalog kesinlikle gerçekleşmemiştir. Kamuoyunca yalan, iftira ve çarpıtma haberleri ile tanınan Cumhuriyet gazetesinin yeni bir düzmece haber yaparak aleyhe algı oluşturma çabası, her şeyden önce kendi okurlarına yaptığı büyük bir saygısızlıktır. 'Operasyon haberciliğini', bir başka deyişle 'medya tetikçiliğini' gazetecilik olarak sunan Cumhuriyet gazetesinin söz konusu haberleri, tüm dünyada ancak ve ancak '5. kol faaliyeti' olarak değerlendirilebilir."

Eker, devlet kurumlarını ve kamu görevlilerini dezenformasyon üzerine kurulu yayınlarla yıpratma çabalarının karşısında durmaya ve Türkiye'nin iletişimi için güç birliği yapmaya devam edeceklerinin belirtti.
Anadolu Ajansı
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