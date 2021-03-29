Vaka sayısı 32 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.
|29 Mart 2021 20:51
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Sağlık Bakanlığı 29 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1998 oldu, 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.325 olarak açıklandı.
Test sayısı 38 milyon 747 bin 236'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, vefat sayısı 31 bin 230, ağır hasta sayısı 1.998 oldu.
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