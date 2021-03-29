5 aylık hamile Selin, koronavirüse yenik düştü
İzmit'te koronavirüse yakalanan 5 aylık Selin Tuğçe Güngör(32), durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybeden Selin, ilerleyen günlerde durumun daha da ağırlaşması üzerine koronavirüse yenik düştü.
|29 Mart 2021 20:06
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İzmit'te 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör'e, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör'ün, karantinaya alındığı evinde, tedavisine başlandı. Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti. İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selin Tuğçe Güngör'ün cenazesi dün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
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