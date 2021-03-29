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MHP Başkanlık Divanı, yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

MHP'de en yetkili kurul olan Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, yeni üyelerinin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.
 29 Mart 2021 20:36
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MHP Başkanlık Divanı, yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

MHP'den yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, 13. Olağan Büyük Kurultay sonrası ilk Başkanlık Divanı Toplantısı'nın yapıldığı bildirildi.

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı sonrasında, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulunda değişikliğe gidildi, ardından da Başkanlık Divanı'nın üyelerinde değişim yaşandı.

Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, Başkanlık Divanına ilk kez katılan isimler oldu.
Anadolu Ajansı
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