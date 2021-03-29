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ilkokul öğrencileri buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ilkokul öğrencileri, yolda bulduğu içinde bir miktar para bulunan cüzdanı sahibine verdi.
 29 Mart 2021 21:11
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ilkokul öğrencileri buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

Kızılot İlkokulunda okuyan 3 öğrenci, Kızılot Mahallesi'ndeki kırsal bir bölgede içerisinde nüfus cüzdanı, ehliyet, belge ve 1800 lira paranın olduğu cüzdan buldu.

Öğrenciler cüzdanı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığına götürdü.

Cüzdandaki kimlik bilgilerinden ulaşılan cüzdan sahibi M.N. jandarmaya davet edildi.

Kaybettiği cüzdanı öğrenciler tarafından verilen M.N. çocuklara teşekkür etti
Anadolu Ajansı
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