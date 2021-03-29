İstanbul'un rengi değişti! İşte yeni kararlar
İstanbul kırmızı kategoride yer alan yüksek risk grubundaki illerden biri oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı ve hatırlatmada bulundu.
|29 Mart 2021 21:17
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İstanbul'un artık kırmızı kategoride yer aldığını belirten Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Değerli hemşehrilerim, İstanbul'umuz artık kırmızı kategoride yer alıyor. Cuma saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Ramazan ayı boyunca lokanta, kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak."
Değerli hemşehrilerim,#İstanbulumuz artıkAli Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2021
🔴 kırmızı kategoride yer alıyor.
Cuma saat 21.00 ile
Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
❗️Ramazan ayı boyunca lokanta, kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.
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