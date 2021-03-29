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Kefaret'in yıldızının koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

FOX TV'de yayınlanan Kefaret dizisinin başrol oyuncusu Mert Fırat'ın geçen günlerde koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Setten bir süre uzak kalan oyuncu, kısa sürede sağlığına kavuşup işinin başına döndü.
 29 Mart 2021 21:20
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Kefaret'in yıldızının koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya paylaşımında, ünlü oyuncu Mert Fırat'ın, önceki hafta koronavirüse yakalandığı duyurdu.

Senaryo gereği Suriye'ye gitmiş gibi gösterilen oyuncu kısa sürede sağlığına kavuşup işinin başına döndü.

"ÇOK ŞÜKÜR BİRBİRİMİZİ BULDUK"

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan 'ihanet' iddialarını yalanlayan Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ın doğum gününde aşka geldi. Hafta sonunu ailesiyle geçiren çiftten ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara duygusal bir not düştü.

40 yaşındaki Fırat şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonumuz biricik ailemiz ve arkadaşlarımızla geçti. Çok şanslıyız şükürler olsun, sağlıklı ve bir aradayız. Hayatın bana en büyük hediyesi, en güzel günlerim, Seyhan Mia'nın annesi, annesinin iyi kalpli kızı, kardeşlerinin biricik zeki ablası. Babasının en yakın arkadaşı.

Arkadaşlarının İdiloşu. Amcalarının göz bebeği, babannesinin kara gözlüsü. Dedesinin yoldaşı, annemin gözünden sakındığı, kardeşimin kardeş bellediği. Herkesin 1 dakikada sevdiği, güvendiği, canım dert ortağım, eşim, yoldaşım, en iyi arkadaşım; Allah saklasın seni. Çok şükür birbirimizi bulduk, her geçen gün daha mutlu ve sağlıklı günlerimizde kızımızı sen gibi büyütelim. İyi ki doğdun...
Memurlar.Net
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