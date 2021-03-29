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Enver Aysever, Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu

Gazeteci Enver Aysever, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu. Aysever paylaşımında, "İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'kişiye özel ihale' adlı haberlere yönelik tutumu nedeniyle dava açacağımı kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.
 29 Mart 2021 21:23
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Enver Aysever, Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Belediye ile Aysever arasında yapılan ihale büyük tepki çekmiş, Belediye Başkanı Tunç Soyer de anlaşmanın iptal edildiğini açıklamıştı.

Enver Aysever, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu.

Aysever paylaşımında, "İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'kişiye özel ihale' adlı haberlere yönelik tutumu nedeniyle dava açacağımı kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.

"Sayın Soyer ısrarlı çağrılarımı yanıtsız bıraktığı için bu yola başvurmak zorunda kaldım" diyen Aysever, sorduğu soruların yanıt bulması gerektiğini ifade etti:

"1- Söz konusu atölye çalışması ile ilgili ihale kararını kim aldı?

2- İhalenin kişiye özel şekilde algılanmasına neden olacak biçimde kaleme alınmasına kim izin verdi?

3- Dokuz ay sürece olan çalışmanın ayrıntıları neden belirtilmedi?

4- Alınacak ücretin aylık olacağı neden açıkça yazılmadı?

5- İhaleye hangi firmalar katıldı, kazanan firmanın konusu nedir?

6- İhaleye katılan firmalar hangi teklifleri sundu?

7- Eğer ihale yasalsa neden iptal edildi ve ortada bir suç varamış, kanun dışılık söz konusuymuş izlenimi yaratıldı?

8- Sayın Soyer ihale ile benim uzaktan yakından ilgim olmadığını bildiği halde neden bunu toplumla paylaşmadı?

9- Eğer bu türden başka ihaleler yaptıysa onlar da iptal edildi mi?"

Aysever, açıklamasında, "Tüm bu soruları mahkeme kanalıyla soracağız ve yanıtlarını resmi kanallardan edinip toplumla paylaşacağız. Benim gibi yaşamını alınteri ile kazanmış, emek mücadelesine vermiş birinin bu iftiralara, karalamalara katlanması, boyun eğmesi söz konusu değildir. Sessiz kalarak bu izlenimi yaratan Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur" ifadelerini de kullandı.

İzmir BB'den 'Enver Aysever' ihalesine iptal kararı
Memurlar.Net
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