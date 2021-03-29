27 Azerbaycanlı gazi Türkiye'ye gönderildi
Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan 27 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye gönderildi.
|29 Mart 2021 21:26
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Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devletince kurulan Yaşat Fonundan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak 27 gazinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.
Açıklamada, "Yaşat Fonunun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.
Yaşat Fonu, daha önce de 24 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.
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