Facebook ve Google'dan daha hızlı internet için yatırım
|29 Mart 2021 21:37
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Facebook'tan yapılan açıklamada, Singapur, Endonezya ve Kuzey Amerika'yı birbirine bağlamak için büyük önem taşıyan 2 yeni deniz altı kablosu projesi duyuruldu.
Söz konusu projelerin yasal onaylara tabi olduğu belirtilen açıklamada, Asya-Pasifik bölgesi ve Kuzey Amerika arasına döşenecek kabloların internet kapasitesini artıracağı belirtildi.
Açıklamada, "Echo" ve "Bifrost" adı verilen kabloların ilk transpasifik kablolar olacağı ve genel transpasifik kapasiteyi yüzde 70 artıracağı ifade edildi.
Google'dan yapılan açıklamada ise şirketin "Echo" projesine yatırım yapacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kablonun bölgede Google Cloud Platformu'nu çalıştıran uygulamalara bağlanan kullanıcılar için gecikmeyi azaltacağı aktarıldı.
Bunun gibi altyapı yatırımlarının bölgesel ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkilerinin olabileceğine işaret edilen açıklamada, "Echo" kablosunun 2023'te hizmete hazır hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.
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