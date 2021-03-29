600 bin TL değerinde Bitcoin makinesi çalan şüpheli yakalandı
|29 Mart 2021 21:46
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Olay, 26 Mart günü Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşti. Bitcoin üretimi yapılan bir firmanın yetkilileri, sabah işe geldiklerinde bitcoin madenciliği olarak adlandırılan işlemi yapan ve yaklaşık 600 bin TL değerindeki 186 makinenin yerinde olmadığını gördü. Yetkililerin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, yaptıkları çalışma ile firma çalışanlarından A.K.'nin kiralık bir kamyonet ile iş yerindeki cihazları çaldığını tespit etti.
ÇALDIĞI MAKİNELER İLE BİTCOİN ÜRETMEK İÇİN DEPO KİRALAMIŞ
Şüphelinin Gebze Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir depo kiraladığını ve çalıştığı iş yerinden çaldığı cihazları bu depoya götürdüğünü belirleyen JASAT ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kiraladığı iş yerinde çaldığı makineler ile Bitcoin üretimi yapmayı planladığı belirlenen A.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen makineler de sahibine iade edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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