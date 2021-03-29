Johnson & Johnson, Avrupa'ya aşı sevkiyatına başlayacak
|29 Mart 2021 21:49
|+Aa- Yazdır
Avrupa'da bir Covid-19 aşısı daha yakında kullanılmaya başlanacak. Johnson & Johnson tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirilen aşının Avrupa'ya sevkiyatına 19 Nisan'da başlanacağı duyuruldu.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki gönüllüleri içeren klinik denemelerin, Johnson & Johnson aşısının Covid-19'u önlemede yüzde 67 etkili olduğunu belirttikten sonra yeşil ışık yakmıştı. Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşılarına ardından Avrupa Birliği (AB) son olarak, 11 Mart'ta Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay vermişti.
27 ülkeden oluşan AB, Johnson & Johnson'dan kesin olarak 200 milyon doz aşı siparişi vermiş, 200 milyondan daha fazla aşı dozu için ise opsiyon anlaşmasını imzalamıştı.
Johnson & Johnson aşısı, iki yerine tek doz kullanılan ilk aşı olurken, saklanmasının daha kolay olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vaka sayısı 32 bini geçti
29 Mart 2021 20:51
|Vaka sayısı 30 bini geçti
27 Mart 2021 19:01
|Ameliyatı planlanmış hastalara aşısı önceliği önerisi
25 Mart 2021 23:40
|Vaka sayıları açıklandı: 157 hasta yaşamını yitirdi
25 Mart 2021 22:23
|BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda aşı denemelerine başladı
25 Mart 2021 21:27
|Aşının sağladığı antikor yeni doğan bebeğe de geçiyor
25 Mart 2021 20:39
|Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 26 bini geçti
23 Mart 2021 19:52
|Vaka sayısı 22 binin üzerine yükseldi
22 Mart 2021 21:05
|Vaka sayıları açıklandı: Hayatını kaybeden sayısı 30 bini geçti
21 Mart 2021 19:18
|Vaka sayısı 88 gün sonra tekrar 20 binin üzerinde
20 Mart 2021 20:13