'Suriyeli aileye ırkçı saldırı' haberlerine yalanlama
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Suriyeli bir aileye ırkçı saldırıda bulunulduğuna ilişkin haberleri yalanladı.
|29 Mart 2021 22:03
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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Gaziantep'te Suriyeli aileye ırkçı saldırı' şeklinde paylaşılan haber komşu kavgası olup ideolojik bir yönü bulunmamaktadır. Türklerin ya da Suriyelilerin kendi aralarında meydana gelen adli olaylardan bir farkı yoktur. Aile insani ve asayiş yönünden Valiliğimizin takibindedir."
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