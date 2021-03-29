1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çanakkale'de deniz suyu 20 metre kadar çekildi

Çanakkale'de yaşanan gel-git olayı nedeniyle Dardanos sahilinin bazı kısımlarında deniz suyu, yaklaşık 20 metre kadar çekildi.
 29 Mart 2021 22:18
+Aa- Yazdır
Çanakkale'de deniz suyu 20 metre kadar çekildi

Çanakkale'de her yıl meydana gelen gel- git olayı nedeniyle deniz suyu çekilmesi, bu yıl da Çanakkale Boğazı'nın belli bölümlerinde ortaya çıktı. Merkeze bağlı Dardanos sahilinin bazı kısımlarında deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 20 metre kadar çekildiği görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, şaşkınlık yarattı. Deniz suyunun çekilmesiyle daha önce teknelerin yanaştığı sahildeki tahta iskele de tamamen ortaya çıktı.

Uzmanlar ise gel- git olayının her yıl yaşandığını, doğa olayı olduğunu ve korkulacak bir durum olmadığını belirtti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de mavi ve kısıtlama olmayan tek ili
29 Mart 2021 20:56		 Bu ilçede bütün yollar 'Mahmut'a çıkıyor
29 Mart 2021 18:55
Daday Kaymakamı temaslı olduğu için karantinaya alındı
29 Mart 2021 18:29		 Mide bulandıran görüntü! Turşu tankına çıplak ayakla girip oynadı
29 Mart 2021 18:24
O ilde harita kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti
29 Mart 2021 18:18		 Restoran işletmecisinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada
29 Mart 2021 17:10
6 aylık Eylül bebek biberonla süt içerken boğularak öldü
29 Mart 2021 16:20		 Polisten alzheimer hastasına: Aç mısın, karnın tok mu
29 Mart 2021 14:36
Bolu Valisi'nden Ramazan'a yönelik koronavirüs uyarısı
29 Mart 2021 14:21		 Tuzla'da 2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
28 Mart 2021 20:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:41 - Medusa kabartmalı beddua yazılı lahit müzede sergileniyor22:39 - Pandemi döneminde 'uyuz' vakaları arttı22:36 - Yazar Şaban Çibir, hayatını kaybetti22:34 - Gelin- kaynana devlet desteğiyle sera kurdu, mantar üretiyor22:30 - Ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten şirkete ceza22:25 - MEB: İl bazlı kararlar ile eğitime devam edilecek
22:19 - Oyuncu Fazıl Ender Uzun son yolculuğuna uğurlandı22:18 - Çanakkale'de deniz suyu 20 metre kadar çekildi22:10 - Meslek lisesinin süs bitkileri markalaşma yolunda22:09 - Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı22:05 - Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor22:03 - 'Suriyeli aileye ırkçı saldırı' haberlerine yalanlama
21:53 - Kovid-19 risk grubu değişen illerin tedbirleri de değişti21:49 - Johnson & Johnson, Avrupa'ya aşı sevkiyatına başlayacak21:46 - 600 bin TL değerinde Bitcoin makinesi çalan şüpheli yakalandı21:37 - Facebook ve Google'dan daha hızlı internet için yatırım21:26 - 27 Azerbaycanlı gazi Türkiye'ye gönderildi
21:23 - Enver Aysever, Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: 58 ilde haftasonları sokağa çıkmak yasak olacak
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
81 ilin risk haritası güncellendi... İşte çok yüksek riskli iller
İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak
'Çalınan gözlük' soruşturmasında intihar eden polis ile ilgili açıklama
İkinci el araç alacaklara 'zam' uyarısı!
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
DSÖ virüsün kaynağını tespit etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akustik 1
bittim ben abicim 1
temsil 1
kırmızı giyemeyen turuncu giyebilen insan 1
muhteva 1
zevk alarak yemek yapmak 1
külçe 1
bel bağlamak 1
şu anda dinlenen şarkı 1
popüler 2
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam