Çanakkale'de deniz suyu 20 metre kadar çekildi
Çanakkale'de yaşanan gel-git olayı nedeniyle Dardanos sahilinin bazı kısımlarında deniz suyu, yaklaşık 20 metre kadar çekildi.
|29 Mart 2021 22:18
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Çanakkale'de her yıl meydana gelen gel- git olayı nedeniyle deniz suyu çekilmesi, bu yıl da Çanakkale Boğazı'nın belli bölümlerinde ortaya çıktı. Merkeze bağlı Dardanos sahilinin bazı kısımlarında deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 20 metre kadar çekildiği görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, şaşkınlık yarattı. Deniz suyunun çekilmesiyle daha önce teknelerin yanaştığı sahildeki tahta iskele de tamamen ortaya çıktı.
Uzmanlar ise gel- git olayının her yıl yaşandığını, doğa olayı olduğunu ve korkulacak bir durum olmadığını belirtti.
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