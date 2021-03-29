Oyuncu Fazıl Ender Uzun son yolculuğuna uğurlandı
Hababam Sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun, Küçükçekmece, Sefaköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
|29 Mart 2021 22:19
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Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun'a geçen kemik tümörü teşhisi konuldu. 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. Fazıl Ender Uzun, için Sefaköy Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Uzun'un ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Fazıl Ender Uzun, Sefaköy Mezarlığı'na defnedildi.
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