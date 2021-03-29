MEB: İl bazlı kararlar ile eğitime devam edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde il bazlı 'yerinde karar' uygulamasıyla devam edileceğini açıkladı.

MEB'den yapılan açıklama şöyle;

Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz.