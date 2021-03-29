MEB: İl bazlı kararlar ile eğitime devam edilecek
MEB:(Kovid-19'la mücadele) Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek
|29 Mart 2021 22:25
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Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde il bazlı 'yerinde karar' uygulamasıyla devam edileceğini açıkladı.
MEB'den yapılan açıklama şöyle;
Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz.
Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/1bZYuM2q2lMEB (@tcmeb) March 29, 2021
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