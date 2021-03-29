Ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten şirkete ceza
|29 Mart 2021 22:30
|+Aa- Yazdır
Fransız ilaç şirketi Servier'in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan "Mediator" isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava sonuçlandı. Fransız medyası, mahkemenin,19 Mart'ta verdiği kararda şirketin, "ihmalkarlık, istemeden ölüme yol açmak ve sakat kalmaya sebebiyet vermek" gibi suçlardan suçlu bulunduğunu ifade ederek, 2.7 milyon euro para cezasına çarptırılığını aktardı. Mahkemenin yargıcı Sylvie Daunis karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllardır riskleri bilmelerine rağmen gerekli önlemleri hiçbir zaman almamışlar" ifadelerine yer verdi.
7 AYRI SUÇTAN YARGILANIYORLARDI
Dava edilen şirket yetkilileri, "ilacın yan etkilerini saklamak, ihmalkarlık, istemeden ölüme yol açmak ve sakat kalmaya sebebiyet vermek" olmak üzere 7 ayrı suçtan yargılanıyordu. 2 bin 684 kişi ve kurumun müdahil taraf olarak katıldığı davada 23 kişi yargılanmış, 100'ün üzerinde de şahit dinlenmişti. Fransa'da aralarında sağlık fonlarının da yer aldığı 6 bin 500 kişi, şirketten 1 milyar Euro tazminat talep etmişti.
BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
2009 yılında yasaklanan ilacının çok sayıda hasta üzerinde yan etkisi tespit edilmiş, söz konusu şirket hakkında 2010 yılında adli soruşturma başlatılmıştı. Şirketin sahibi, Jacques Servier ise 2014 yılında hayatını kaybetmişti. 2009 yılında piyasadan çekilen Mediator adlı ilaç, 33 yıldan uzun bir süre piyasada kaldı.5 milyon kişi tarafından kullanılan ilaçla ilgili ilk kalp rahatsızlığı 1999 yılında bildirildi. 2000 yılında Mediator'un ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olabileceği açıklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Johnson & Johnson, Avrupa'ya aşı sevkiyatına başlayacak
29 Mart 2021 21:49
|Kabe'de Ramazan ayı hazırlıkları: Tedbirlere devam kararı
29 Mart 2021 17:55
|Süveyş Kanalı 6 günlük aradan sonra deniz trafiğine açıldı
29 Mart 2021 16:44
|Tel Rıfat'ta YPG saldırısında iki SMO askeri şehit oldu
29 Mart 2021 12:54
|DSÖ virüsün kaynağını tespit etti
29 Mart 2021 11:42
|Planlı kanal savaşları
29 Mart 2021 06:40
|Ermenistan Başbakanı Paşinyan, nisanda istifa edecek
28 Mart 2021 16:04
|Süveyş Kanalı İdaresi: 13 bin konteyneri 52 metre yükseklikten indirmek zor
28 Mart 2021 14:37
|Türkiye'nin hibe ettiği Kovid-19 aşıları Bosna Hersek'e ulaştı
28 Mart 2021 13:05
|Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak
28 Mart 2021 10:43