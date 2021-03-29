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Süveyş Kanalı'nda 6 gün sonra geçişler yeniden başladı

Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev yük gemisinin yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasının ardından kanaldaki seyrüsefer normale döndü.
 29 Mart 2021 22:56
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Süveyş Kanalı'nda 6 gün sonra geçişler yeniden başladı

Mısır'daki özel televizyon kanalı "Extra News"in haberinde, Süveyş Kanalı'nda 6 gün önce karaya oturan dev yük gemisinin yüzdürülmesi ve kanalın açılmasının ardından yaşanan gelişmeler aktarıldı.

Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinin yeniden başladığı kaydedilen haberde, kanalda hareket eden gemilerin yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

Devlet gazetelerinden El-Ahram'ın internet sitesinde de krizin çözülmesinin ardından Süveyş Kanal İdaresinin gemilerin kanaldan geçiş işlemine başladığı kaydedildi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, gün içinde dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlanması ve kanalın deniz trafiğine açılması sonrasında yaptığı açıklamada, kanaldaki seyrüseferin yerel saatle 20.00'de yeniden başlayacağını belirtmişti.

Rabi, kaza nedeniyle aksayan geçişleri telafi etmek için deniz trafiğinin 24 saat devam edeceğini aktarmıştı.

- Ne olmuştu?

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından bugün öğleden sonra dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

- Mısır ve dünyaya günlük maliyeti milyarlarca dolar

Kanalın kapalı kaldığı her gün Mısır dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.

Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.
Anadolu Ajansı
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