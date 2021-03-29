1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOBB'dan kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart'ta son bulduğunu hatırlatarak, söz konusu ödeneğin sürdürülmesi çağrısı yaptı.
 29 Mart 2021 23:08
+Aa- Yazdır
TOBB'dan kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, resmi sosyal medya hesabından pandeminin sebep olduğu çalışma düzeninden normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Hisarcıklıoğlu paylaşımında, "Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta son buluyor. Firmalarımız normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç var" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı
29 Mart 2021 22:09		 OYAK, Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor
29 Mart 2021 19:22
Yiğit Bulut: 2000 yılından beri ilk defa ters dolarizasyonla karşı karşıyayız
29 Mart 2021 15:24		 Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama
29 Mart 2021 12:28
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Süveyş Kanalı'na alternatif' açıklaması
29 Mart 2021 12:20		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 70 milyar lira verdi
29 Mart 2021 12:18
'İki ayda devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerjiden'
29 Mart 2021 11:48		 Faizsiz finans sistemini güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak
29 Mart 2021 11:03
TİSK istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesini istiyor
29 Mart 2021 10:01		 Rüzgar ve güneş, elektrik üretiminde kömürün tahtını salladı
29 Mart 2021 09:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - Danıştay İDDK'dan sağlık personelinin artırımlı nöbet ücretine dair önemli karar00:01 - 30 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:49 - Kaçak telefonlara atılan 'IMEI' başınızı derde sokabilir!23:45 - İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi23:26 - Polisi 'seni bu ilçede gezdirmeyeceğim' diyerek tehdit etti23:22 - Vali açıkladı: Hastane kapasitesi dolma noktasına geldi
23:20 - Kürşat Ayvatoğlu hakkında ev hapsi kararı verildi23:08 - TOBB'dan kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi çağrısı23:05 - Kalp krizi geçiren sahibini 14 gün hastane kapısında bekledi23:03 - Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' yapana 63 bin TL ceza22:56 - Süveyş Kanalı'nda 6 gün sonra geçişler yeniden başladı22:55 - İYİ Parti bir vekilin Kovid-19 testi pozitif çıktı
22:41 - Medusa kabartmalı beddua yazılı lahit müzede sergileniyor22:39 - Pandemi döneminde 'uyuz' vakaları arttı22:36 - Yazar Şaban Çibir, hayatını kaybetti22:34 - Gelin- kaynana devlet desteğiyle sera kurdu, mantar üretiyor22:30 - Ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten şirkete ceza
22:25 - MEB: İl bazlı kararlar ile eğitime devam edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sağlık personelinin artırımlı nöbet ücretine dair önemli karar
30 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşikar 1
zeyni 1
kırmızı giyemeyen turuncu giyebilen insan 1
çoğunu tanımıyorum 3
genel müdür 2
onlar fal bakıyor ben de saksı yapıyorum 1
bittim ben abicim 1
hoşgörü 1
şu anda dinlenen şarkı 1
frankofon 1
SON İLANLAR
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 5 İşçi Alacak
İstanbul İspak 3 İşçi Alacak
İstanbul Aras Arnavutköy İnşaat 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam