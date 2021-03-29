Kürşat Ayvatoğlu hakkında ev hapsi kararı verildi
|29 Mart 2021 23:20
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Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli serbest bırakıldı.
Ayvatoğlu ile birlikte 6 zanlı hakkında adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan biri savcılıkça serbest bırakıldı.
Savcı, ifade sonrasında Ayvatoğlu, Ayhan O. ve Onur S'yi, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama", Mehmet Yağız M'yi "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme", Ufuk K'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme", Melih D'yi ise "şantaj" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adli kontrol kapsamında tüm zanlılara yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Hakimlik ayrıca Ayvatoğlu ve Ayhan O'nun "konutu terk etmemesine", diğer şüphelilerin ise haftada 2 gün kolluğa imza vermesine hükmetti.
- Başsavcılık karara itiraz etti
Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sulh ceza hakimliğinin, şüphelileri serbest bırakmasına itirazda bulunulduğu bildirildi.
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