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Kaçak telefonlara atılan 'IMEI' başınızı derde sokabilir!

Telefonculardan önemli uyarı, yurt dışından getirilen telefonlara kayıt yaptırmak yerine başka bir telefona ait IMEI numarasını attıranların başı derde girebilir.
 29 Mart 2021 23:49
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Gelişen teknoloji ile artan yeni nesil cep telefonları binlerce liraya satılıyor. Bol özellikli cep telefonu almak isteyen vatandaşlar ise maddi durumlarına uygun olarak gördükleri spot olarak tabir edilen kaçak ürünlere yöneliyor.

Yurt dışından getirilen spot telefonlara pasaport kaydı yapılmadığı sürece 120 gün olan kullanım süresi sonrası kapatılıyor. Telefonları kapatılmaması için kullanılmayan bir başka telefona ait IMEI numarasını yeni telefona geçiren ve telefonunu kullanıma açan vatandaşlara önemli bir uyarı telefonculardan geldi.

Uzun yıllardır Gaziantep'in cep telefonu satış ve teknik servis merkezi olan Turistlik Çarşıda telefonculuk yapan Cahit Arslan, "Spot telefona atılan IMEI sağlıklı değil, telefona atılan IMEI numarası daha önce suça karışmış olması durumunda büyük sorunlar yaşıyorsunuz" dedi.

Müşterilere tanınmamış bir markayı önermediklerini belirten Arslan, bu cihazlarında güvenilir yerlerden alınması gerektiğini söyledi.

Ülke ekonomisi adına da garantili telefonların alınması gerektiğini ifade eden Arslan, "Batı bölgelerinde faturasız bir cihazı almazlar ama Güneydoğu'da herkes özelliğine bakar alır kullanır fakat ben bunu tavsiye etmiyoruz çünkü markası bilinmeyen bir cihazın ekranı kırıldığı zaman burada bulmamız imkansız ve telefon çöp oluyor. Bilinen bir cihazda her türlü parçası bulunur parası da ziyan olmaz " sözlerini kaydetti.

Telefon almak isteyenlerin mutlaka bir bayii veya güvenilir işyerlerinden alınması gerektiğini kaydeden Arslan, önceliğin her zaman kayıtlı ve garantili telefonlar olması gerektiğini hatırlattı.
İhlas Haber Ajansı
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