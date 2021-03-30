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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı.
 30 Mart 2021 00:38
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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

30 Mart 2021 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı.

İşte yayımlanan 30 Mart 2021 tarihli atama kararnamesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvemör) Yardımcısı Murat ÇETINKAYA, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvemör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Mustafa DUMAN atanmıştır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü:

MKEK'de açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Durmuş Ali KESKİN KILIÇ atanmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü:

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KARAKAN görevden alınmış

ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Enes ÇAKMAK atanmıştır.
Memurlar.Net
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