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6 Haziran'da bir belde için seçim yapılacak. İşte seçime katılabilecek partiler

Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Güney belde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için seçim yapılacak. Seçime katılacak partiler belli oldu
 30 Mart 2021 01:22
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6 Haziran'da bir belde için seçim yapılacak. İşte seçime katılabilecek partiler

YSK'nın 30 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Güney belde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için seçim yapılacak.

Kanun gereğince, oy verme gününden 6 ay önce illerin yarısında il teşkilatını kuran ve seçime katılma yeterliliğini taşıyan partiler şu şekilde olacak:

a) Adalet ve Kalkınma Partisi,
b) Anavatan Partisi,
c) Bağımsız Türkiye Partisi,
ç) Büyük Birlik Partisi,
d) Cumhuriyet Halk Partisi,
e) Demokrasi ve Atılım Partisi
f) Demokrat Parti,
g) Demokratik Sol Parti,
ğ) Genç Parti,
h) Halkların Demokratik Partisi,
ı) Hür Dava Partisi,
i) İyi Parti,
j) Milliyetçi Hareket Partisi,
k) Muhafazakar Yükseliş Partisi,
l) Saadet Partisi,
m) Sol Parti,
n) Türkiye Komünist Partisi,
o) Vatan Partisi,
ö) Yeniden Refah Partisi

Kararı görmek için tıklayın.
Memurlar.Net
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