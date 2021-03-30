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CHP eski Genel Başkan Yardımcısı: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa FETÖ'cüler getirdi

CHP'den istifa eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, CHP Lideri Kılıçdaroğlu hakkında, bir vatandaşla girdiği diyalogda "Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu CHP değil, bu yeni CHP. Bu adam kukla getirdiler bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor." dedi.
 30 Mart 2021 01:25
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bir vatandaşla girdiği diyalogda CHP yönetimini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta topa tuttu.

"BÖLÜCÜLÜĞÜN DANİSKASINI KILIÇDAROĞLU YAPIYOR"

Vatandaşın, "Bizim başımıza ne geldiyse bu ayrımcılıktan geldi." sözü üzerine Yılmaz, "Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor, bölücülüğün daniskasını o yapıyor, partide bir adam bırakmadı. Cumhuriyet rejimi yıkıldığında gitti İzmir'e saklandı başka bir yere saklandı, sokağa çıkmadı. Sen onu eleştirmedikçe o gitmez. Siz yüz defa da seçime girseniz kaybedeceksiniz." dedi.

"BUNU FETÖ'CÜLER ORAYA OTURTTU"
Vatandaşın, "CHP'li belediyeler tam iş başı yapmışken, çok güzel gözde hareketler yapmışken.." dediğinde Öztürk, "Ne hareketleri var? Yapmayın gözünüzü seveyim. Siz böyle giderseniz yüz yıl daha muhalefette kalacaksınız.
Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu CHP değil, bu yeni CHP. Bu adam kukla getirdiler bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor.
FETÖ'cüler bunu oraya oturttu ve cumhuriyetçi, milliyetçi, Atatürkçü, vatanperver ne kadar adam varsa kafasını kopardı." şeklinde cevap verdi.
Memurlar.Net
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