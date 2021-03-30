Araştırma: Yüksek bölgelerde yaşayanlar Kovid-19'a karşı deniz seviyesindekilere göre daha dayanıklı
|30 Mart 2021 01:38
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Telegraph'a göre henüz hakem tarafından onaylanmayan araştırmada, 15 Mart - 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında Ekvador'da alçak irtifada (deniz seviyesi) ve yüksek irtifada (2 bin 850 metre) yaşayan ve durumları kritik olan 230 yetişkin Kovid-19 hastası incelendi.
Hayatını kaybeden Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmaya göre, yüksek bölgelerde yaşayan kişilerin deniz seviyesinde yaşayanlara göre Kovid-19'a karşı daha dirençli oldukları belirtilirken durumları kritik olan hastaların iki kat daha uzun süre sonra hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Yüksek bölgelerde yaşayanların düşük oksijen seviyelerine alışkın oldukları için Kovid-19'un solunuma verdiği etkilerden daha az zarar gördükleri belirtilirken yoğun bakımdaki hastalardaki incelemede deniz seviyesinde yaşayanların ortalama 21'inci, yüksek bölgelerde yaşayanların ortalama 39'uncu günde hayatlarını kaybettikleri bildirildi.
Çalışmada, "Yoğun bakım ünitesine kabul edilen ovid-19'lu kritik hastalarda, yüksek irtifada yaşayanların virüse karşı daha dirençli olduğu tespit edilirken yoğun bakım süreçlerinde önemli bir iyileşme görüldü" ifadelerine yer verildi.
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