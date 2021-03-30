Koronavirüs hastası kaçırıldığını zannetti ortalık karıştı
|30 Mart 2021 05:12
|+Aa- Yazdır
Rahatsızlanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Zehra Taraş'a (65) Kovid-19 testi yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan Taraş, Eflani ilçesindeki evinde karantinaya girmesi için sağlık ekiplerince hasta nakil aracına bindirildi.
Safranbolu ilçesine gelindiği sırada ekiplerden aracın durdurulmasını isteyen Taraş, aniden inerek kaçmaya başladı.
Taraş, durumun bildirilmesi üzerine, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Polislere, kaçırıldığını iddia eden Taraş, hasta nakil aracına binmek istemedi. Polis ekiplerinin de ikna edemediği Taraş, İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlunun telefonla aranması üzerine ikna oldu.
Yeniden hasta nakil aracına bindirilerek evine götürülen Taraş'a polis ekipleri, yaşlı kadına Kovid-19 tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Balıkesir'de ambulansında karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
30 Mart 2021 01:01
|Kalp krizi geçiren sahibini 14 gün hastane kapısında bekledi
29 Mart 2021 23:05
|Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' yapana 63 bin TL ceza
29 Mart 2021 23:03
|İYİ Parti bir vekilin Kovid-19 testi pozitif çıktı
29 Mart 2021 22:55
|Medusa kabartmalı beddua yazılı lahit müzede sergileniyor
29 Mart 2021 22:41
|Pandemi döneminde 'uyuz' vakaları arttı
29 Mart 2021 22:39
|Yazar Şaban Çibir, hayatını kaybetti
29 Mart 2021 22:36
|Gelin- kaynana devlet desteğiyle sera kurdu, mantar üretiyor
29 Mart 2021 22:34
|Oyuncu Fazıl Ender Uzun son yolculuğuna uğurlandı
29 Mart 2021 22:19
|Kovid-19 risk grubu değişen illerin tedbirleri de değişti
29 Mart 2021 21:53