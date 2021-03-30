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Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor

AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı çalıştığı Siyasi Partiler Kanunu değişikliğine ilişkin metinler karşılıklı gözden geçirilip tek bir taslakta birleştirilecek. Halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi yönünde ittifak ortaklarının prensipte son karara vardığı belirtiliyor
 30 Mart 2021 06:40
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Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor

Büyük kongrelerini tamamlayan Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklikleri netleştirmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte Siyasi Partiler Kanunu üzerinde yapılan çalışmada son düzlüğe girildi. AK Parti'nin hazırladığı taslak metin önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından taslak metin MHP'ye götürülecek.

LİDERLER ONAYLAYACAK

  • Kanunla ilgili olarak MHP de kendi çalışmasını yapıyor. AK Parti metni MHP'ye teslim ettiğinde MHP de kendi metnini AK Parti'ye verecek. İki parti, metinleri inceledikten sonra metinler liderlerin onayına sunulacak. Liderlerin onayının ardından AK Parti ve MHP'den oluşan komisyon ortak metin üzerinde çalışmalara başlayacak. Oluşturulacak taslak metin TBMM'ye gönderilecek.

PRENSİPTE SON KARAR ÇIKTI

Gözler, ortak taslağa çevrilirken içeriğine ilişkin ilk uzlaşı bilgileri de geliyor. Halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi yönünde ittifak ortaklarının prensipte son karara vardığı öğrenildi. Taslak metinde daraltılmış bölge seçim sisteminin getirilmesi de gündemde. Daraltılmış bölge sisteminde, her il 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayrılıyor, ülke düzeyinde en az yüzde 5 oy alan partiler de aldıkları oya göre söz konusu vekillikleri paylaşıyor. MHP'nin daraltılmış bölgeye çok sıcak bakmadığı bu konunun liderler görüşmesinde karara bağlanılacağı öğrenildi.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
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