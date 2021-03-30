MGK toplanıyor



Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2021'in ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapacak. Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istikşafi görüşmeler toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Geçtiğimiz hafta 62'ncisi yapılan istikşafi görüşmelerin ve askeri heyetlerin NATO'daki temaslarının değerlendirileceği toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son duruma ilişkin bir sunum yapacağı ifade ediliyor.



HEM LİBYA HEM SURİYE

Türk ordusunun Libya ve Suriye'deki faaliyetleri de toplantıda masaya yatırılacak. Yurt içi ve dışında terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin kuzeyine rejim tarafından gerçekleştirilen roket ve topçu saldırıları ile bunlara verilen karşılık ile Rusya ile temaslar da değerlendirilecek. Toplantıda, PKK'nın Irak'taki varlığı ve buna karşı atılacak adımlar da görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat ve Erbil yönetimiyle görüşmelerine ilişkin kurul üyelerine bilgi verecek. Sincar'daki terör varlığını sona erdirmek için atılacak ortak adımlar da yine ele alınacak konular arasında.

Osman Özgan