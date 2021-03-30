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DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.
 30 Mart 2021 07:05
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İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli yürüttükleri çalışmada, 1992'den itibaren birçok kez yakalanan ve yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan, cezaevinde terör örgütünün organizasyonunda açlık grevi eylemlerine katılan, 2020 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli Yasemin Karadağ'ın, incelenen dijital veriler neticesinde DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğunu tespit etti.

Şüpheli Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan ve yakalandıktan sonra tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu'nun ardından örgüt tarafından bu göreve getirildiği öğrenildi.

Aynı dijital verilerde 2000'den itibaren 3 kez cezaevine giren şüpheli Yeter Gönül Aydın'ın ise örgütün sözde memur sorumlusu olduğu belirlendi.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler örgütün hücre evinde saklanan Aydın'ı ve belirlenen adresinde bulunan Karadağ'ı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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