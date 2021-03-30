Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olabilir, hazırlanın
|30 Mart 2021 07:32
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, "Yıl sonuna doğru seçim bekliyoruz. Sonbaharda seçim bekliyorum, olacak gibi" derken, "hazırlanın" talimatını verdi.
Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK'nın gündeminde İstanbul Sözleşmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler vardı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ekonomide sıkıntıların olduğunu belirterek kurmaylarına, "Anadolu'yu gezmeye devam edeceğiz. Halka gidip anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Yıl sonuna doğru seçim bekliyoruz. Sonbaharda seçim bekliyorum, olacak gibi" dedi. CHP Genel Başkanı'nın kurmaylarına erken seçim konusunda, "Hazırlanın" talimatını verdiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu toplantıda, İstanbul Sözleşmesi'nin fiilen yürürlükte olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nin hukuki kazanımlarından geri gidilmemesi gerektiğini ifade ederek, bunun bir hak mücadelesi olduğunu da belirtti. CHP MYK'da İstanbul Sözleşmesi konusunda izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı.
Ankara'da toplanan CHP'nin 81 il kadın kolu başkanı kendi illerinde İstanbul Sözleşmesini anlatacak. CHP, İstanbul Sözleşmesinin ne olduğunun tam olarak bilinmediği gerekçesiyle kampanyayı kadına yönelik şiddetle mücadele üzerinden yürütecek. CHP, "Kadına yönelik şiddete son" sloganıyla kampanyayı yürütürken, bu konuda da afişler de bastırdı.
CHP sahada
Öte yandan CHP milletvekilleri sahada olmaya devam edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki 20 kişiden oluşan milletvekili heyeti 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Isparta'da olacak. Heyet, Isparta'da esnaf, çiftçi, sendikalar, meslek örgütleri, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek ilin sorunlarına ilişkin Kılıçdaroğlu'na rapor sunacak. Her hafta birkaç ile giden CHP Genel Başkanı'nın bu hafta İstanbul'da temasları olacak. Kılıçdaroğlu'nun, önümüzdeki günlerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmesi planlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
30 Mart 2021 06:40
|CHP eski Genel Başkan Yardımcısı: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa FETÖ'cüler getirdi
30 Mart 2021 01:25
|30 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Mart 2021 00:01
|İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni kısıtlama genelgesini gönderdi
29 Mart 2021 23:45
|Vali açıkladı: Hastane kapasitesi dolma noktasına geldi
29 Mart 2021 23:22
|Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
29 Mart 2021 22:05
|'Suriyeli aileye ırkçı saldırı' haberlerine yalanlama
29 Mart 2021 22:03
|Enver Aysever, Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu
29 Mart 2021 21:23
|İstanbul'un rengi değişti! İşte yeni kararlar
29 Mart 2021 21:17
|Vaka sayısı 32 bini geçti
29 Mart 2021 20:51