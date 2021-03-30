Bakan Karaismailoğlu: Scooter mevzuatı tamam

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli yatırımların açılışlarını yaptığı Urfa gezisinden dönüş yolunda Milliyet'in sorularını yanıtladı. 'Elektrikli skuter' kullanımına ilişkin devam eden çalışmaları ve İstanbul trafiğini rahatlatmaya yönelik projelere ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

İŞİN İŞİNDEN ÇIKILMAZ

Yönetmelik çıkacak. Kullanımı ve özelliklerine ilişkin güvenlik standartları getirdik. İlçe ve belediyelerinin nüfusuna göre ne kadar skuter kullanılabileceğini belirledik. Şehir içi hareketlerini, güzergahlarını standart altına alan bir düzenleme yaptık. Skuterler yaya ve bisiklet yollarında kullanılacak. Yayalar ve engellilerin hareketlerini kısıtlamayacak şekilde park edilmesi için tedbirler aldık. Firmaların skuterleri nasıl kullandıracağına ilişkin kuralları belirledik. Haksız rekabet ve tekelleşme olmadan faaliyet gösterilmesine imkan sağlayacağız. Kullanım ücretlerini firmalar belirleyecek. Ancak fahiş fiyat uygulamaları halinde bakanlık tavan ücret belirleyebilecek. Skuterlerle ilgili işgaliye bedellerini belediyeler alacak. 25 km'ye kadar hız sınırlaması ve 16 yaş sınırı uygulanacak. Ayrıca yerli üretim teşvik edilecek.

İBB 2 SENEDİR YATIYOR: Skuterler İstanbul trafiğine nefes aldırmaz ama devam eden metroların bitmesi trafiğe nefes aldıracak. Biz bıraktığımızda 220 kilometre inşaatı devam eden metro vardı. Önümüzdeki nisana bitmesi gerekiyordu ama bu çaba ile hiç bitmez, çünkü 2 senedir yatıyorlar. Marmaray İstanbul'da bir omurgadır, metrobüs bir omurgadır. Onun da alternatifi var aşağıdan metro. Hadi metrobüs trafik yükünü biraz kaldırıyor ama o da kapasitesinin üzerinde. Dikine hatlar var mesela, Bağcılar-Kirazlı otogara gidiyor, oradan Aksaray'a iniyor, Bostancı-Dudullu hattı var Anadolu tarafında, Üsküdar-Ümraniye o şekilde. Onlar o ana omurgaya yolcu taşıyan hatlar. Bu şekilde master planı olarak bunlar planlanmıştı, bir an önce o dikine hatların bitmesi lazım, özel araçlı yolculukların bitmesi lazım, bunlar artmaya devam ederse bu işin içinden çıkılmaz.

PARALARI NE YAPIYORLAR?

1995'te İstanbul'da araç sayısı 1 milyondu, şimdi 4.5 milyon ama 1 milyon olduğu zaman da müthiş trafik vardı. Şuan devam eden metro yatırımları ile birlikte Marmaray yapılıyor, bu yatırımlarla trafik olabildiğince rahatlatıldı. Düşünsenize Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yok, İstanbul trafiğini hayal edebiliyor musunuz? Kitlenir kalırdı iki köprü. Sürekli yatırım yapmak gerekiyor. Biz diyoruz; bir şey yapmak istiyorlarsa bütün planlar rafta, indir onları aşağıya yap. Maalesef yeni yönetim anlayışıyla bunlar iki yardım kolisi ile günü idare etmeye çalışıyorlar. İBB hiçbir şey yapmıyor. Yani devam edenleri devam ettirseler, öyle bir çabaları da yok. Paraları ne yapıyorlar bilmiyorum, İstanbul'un ciddi bütçesi var çünkü.

Kampüslerde kullanım serbestisi

Milliyet, Karaismailoğlu'nun ana hatlarını aktardığı yönetmelik taslağının detaylarına ulaştı. "E-skuter" olarak ifadelendirilen skuter yönetmelik taslağına göre, bu araçların yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmasına izin verilmeyecek. E-skuterlerin toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak. Belirli bölgelere yığılmasının önüne geçilecek. Türkiye'de faaliyet izin belgesi almayan skuter işletmecisi firma artık elektrikli skuter kiralayamayacak. İzin belgesi almak için firmalarda 500 bin TL sermaye, en az 250 adet elektrikli skutere sahip olma, internet sitesi ve mobil uygulama bulundurma, sunucuların Türkiye'de bulunması ve kalite belgesi gibi şartlar aranacak.

Kullanılacak skuterlerin yüzde 30'unun yerli olması şartı aranacak. Skuter işletmecilerinin tekelleşmesi, firmanın bir ilçede/bölgede sahip olabileceği en fazla skuter sayısı ve yasaklı bölgeleri belirleme yetkisi UKOME veya İl Trafik Komisyonu'nda olacak. İl nüfus kriterlerine göre, 'ilçenin/bölgenin nüfusu/200' toplam kapasitesini aşmayacak şekilde kullanım izni verilecek. Üniversite ve havalimanı gibi yerlerde şehirler için alınacak izinler haricinde elektrikli skuter kullanımı serbest olacak ve bu araçların işletilebilmesine izin verilecek.

4 milyon kullanıcı

Türkiye'de şu anda 40 bine yakın skuter ve 4 milyona yakın kullanıcı bulunuyor. Dünya çapında 5 milyon civarındaki skuter sayısının 2024'te 30 milyonu bulması bekleniyor. Skuter gibi mikro hareketlilik araçlarının kullanımıyla dünyada yıllık 1,7 milyar ton karbon salınımının azaltılması hedefleniyor