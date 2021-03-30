'HIV pozitif' sıralamada yok

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye'de Kovid-19'a karşı 14 Ocak'ta başlayan aşılamada yeni bir aşamaya geçildi. Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimine göre, dünden itibaren 60 yaş üzeri kişiler ile eşleri için aşılama başladı. Takvime göre, risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak dün itibarıyla aşılarını yaptırmaya başladı.

Çin şirketi Sinovac'ın CoronaVac aşısını kullanan Türkiye'de Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla yürütülen aşılama programı kapsamında yapılan birinci ve ikinci doz aşıların sayısı 15 milyon 197 bini geçti. Birinci doz aşı uygulananların sayısı 8 milyon 540 bini, ikinci doz uygulananların sayısı da 6 milyon 657 bini aştı.

'Sıkıntılar var'

Aşılanacak risk grubunun içerisinde HIV pozitif hastaların yer almadığını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, sıralamanın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Grip aşısı sıralamasında da benzer sorunlar yaşandığını hatırlatan Eryazğan, şöyle konuştu:

"Grip aşısı sıralamaları belirlenirken bazen 2-3 hastalığı olan insanlara aşı sırasının çıkmadığını görmüştük. Şimdi de bu sıralamada bazı sıkıntılar görüyoruz. HIV pozitif bir hastamıza aşı sırası verilmezken anjiyo olmuş, stent takılmış Hepatit B'si olan bir hastaya sıra geldiğini görüyoruz. Aslında HIV pozitif hastanın enfeksiyonlar açısından yatkınlığı, Hepatit B'si ve anjiyosu olan hastaya göre çok daha ön planda. O nedenle bu sıralama verilirken enfeksiyona yatkınlık ve virüse maruziyet noktasında daha sıkıntılı olan grubun ön plana çıkması gerekmekte. Bu sıralamanın mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor."

Sağlıkçı eşleri...

Eryazğan, 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların eşleriyle birlikte aşılandığına dikkat çekerek, benzer uygulamanın sağlık çalışanların sağlıkçı olmayan eşleri için de yapılmasını önerdi.

Eryazğan, aile hekimlerine aşılama için misafir hasta kabulünü de eleştiren ve kontrolü sağlayabilmek için kesin kayıtlı hastaların yani sadece o aile hekimine kayıtlı hastaların aşılanması yönündeki önerilerini tekrarladı.



