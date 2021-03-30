'Altı eğitimci Kovid kurbanı'

Sendikanın 49 il, 190 ilçe, 8 köy okulundaki üyelerinden elde ettiği bilgilere göre belirtilen tarihler arasında okul yöneticileri ve öğretmenler arasından 6 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 571 öğretmene, 515 öğrenciye ve 42 personele pozitif tanısı kondu. 98 öğretmenin, 610 öğrencinin ve 1 personelin de temaslı olduğu tespit edildi. Bu tarihler arasında 187 okulda, 41 sınıfta eğitime ara verilirken, 3 yurt ve pansiyon da kapatıldı. "Yüz yüze eğitim ve eğitim bileşenleri tehlike altında" uyarısında bulunan Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB), aşı ve tüm tedbirler için hareket etmeye çağırdı.