Kürşat Ayvatoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz edildi
Araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ve ikinci kez gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.
|30 Mart 2021 07:41
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Başsavcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve sorguları yapılan şüpheliler Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile Ayhan Orhun hakkında ev hapsi, diğer şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirine karar verilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kararlara karşı itiraz edildiği açıklandı.
NE OLMUŞTU?
Araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ve gözaltına alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu ve beraberindeki şahıslar emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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