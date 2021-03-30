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TTB'den yeni risk haritası değerlendirmesi: Yanlış politikaların bedelini ödüyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), günlük vaka sayısının yeni normalleşmenin ardından rekor sayıya ulaşması, Sağlık Bakanlığı'nın güncel corona virüsü risk haritasında 17 olan kırmızı il sayısının 58'e çıkmasına, "Yanlış politikaların bedelini sağlık çalışanları ve toplum olarak ödüyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi
 30 Mart 2021 07:42
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TTB'den yeni risk haritası değerlendirmesi: Yanlış politikaların bedelini ödüyoruz

TTB'nin geçen 21 Şubat'ta yaptığı "Toplumsal bağışıklık için yeterli aşılamanın yapılmadığı, salgının henüz kontrol altına alınmadığı, mutant varyantların yayıldığı ve Covid-19 nedeniyle her gün 100'e yakın insanımızı yitirdiğimiz bir süreçte 'normalleşme' adımlarının atılması yeni bir dalganın tekrarını getirir" uyarısı dikkat çekmişti.

ÜRKÜTEN YÜKSELİŞ

Corona virüsüyle mücadele kapsamında 1 Mart'ta uygulamaya geçilen 'Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci'nde daha bir ay dolmadan son günlerin en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Risk haritasında kırmızı il sayısı 58'e çıktı.

TTB: BEDEL ÖDÜYORUZ

TTB, açıklanan tablo ve risk haritasına tepkisini resmi Twitter hesabından yaptı. TTB, "Yapılamayan filyasyon, yetersiz temaslı tespiti ve izlemi, ekonomik çıkarlar için zamanında alınmayan önlemler ve kontrolsüz kaldırılan tedbirler sonucu vaka sayıları hızla arttı. Yanlış politikaların bedelini sağlık çalışanları ve toplum olarak ödüyoruz" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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