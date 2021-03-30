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Dolar güne yükselişle başladı: 8,27 TL

Dolar bugün güne hareketli başladı. Dün akşam 8,18 TL den kapanan dolar, bugün sabah hareketli başladı
 30 Mart 2021 08:05
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Dolar güne yükselişle başladı: 8,27 TL

Dün akşam 8,18 TL den kapanan dolar, bugün sabah hareketli başladı.

Aynı zamanda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya'nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanmasının ardından dolar/TL bu sabah 8.2720'ye yükseldi.

Dün akşam Türkiye piyasalarının kapanışında 8.20 seviyesinde bulunan ve likiditenin düştüğü gece saatlerinde 8.29'a yükselen dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 8.2720'den işlem gördü.

Bir analist TCMB başkan değişiminin ardından para politikasını belirleyen PPK'da da değişime gidilmesinin yatırımcılarda endişe yarattığını belirtti.

Dün 8,18 TL den kapanan dolar, bu sabah 8,27 TL den işlem görmeye başladı.

Aynı zamanda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya'nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanmasının ardından dolar/TL bu sabah 8.2720'ye yükseldi.

Dün akşam Türkiye piyasalarının kapanışında 8.20 seviyesinde bulunan ve likiditenin düştüğü gece saatlerinde 8.29'a yükselen dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 8.2720'den işlem gördü.

Bir analist TCMB başkan değişiminin ardından para politikasını belirleyen PPK'da da değişime gidilmesinin yatırımcılarda endişe yarattığını belirtti.

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Memurlar.Net
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