Dolar güne yükselişle başladı: 8,27 TL
|30 Mart 2021 08:05
|+Aa- Yazdır
Dün akşam 8,18 TL den kapanan dolar, bugün sabah hareketli başladı.
Aynı zamanda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya'nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanmasının ardından dolar/TL bu sabah 8.2720'ye yükseldi.
Dün akşam Türkiye piyasalarının kapanışında 8.20 seviyesinde bulunan ve likiditenin düştüğü gece saatlerinde 8.29'a yükselen dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 8.2720'den işlem gördü.
Bir analist TCMB başkan değişiminin ardından para politikasını belirleyen PPK'da da değişime gidilmesinin yatırımcılarda endişe yarattığını belirtti.
Dün 8,18 TL den kapanan dolar, bu sabah 8,27 TL den işlem görmeye başladı.
Aynı zamanda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya'nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanmasının ardından dolar/TL bu sabah 8.2720'ye yükseldi.
Dün akşam Türkiye piyasalarının kapanışında 8.20 seviyesinde bulunan ve likiditenin düştüğü gece saatlerinde 8.29'a yükselen dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 8.2720'den işlem gördü.
Bir analist TCMB başkan değişiminin ardından para politikasını belirleyen PPK'da da değişime gidilmesinin yatırımcılarda endişe yarattığını belirtti.Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Borsa günü yükselişle tamamladı
29 Mart 2021 18:20
|Altının gramı 450 TL barajında
29 Mart 2021 17:44
|Dolar günü yükselişle kapattı: 8,18 TL
29 Mart 2021 17:21
|Borsada, açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
29 Mart 2021 09:40
|İslam Memiş: Şuan altın almayan zarar eder
26 Mart 2021 20:38
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
26 Mart 2021 19:08
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
26 Mart 2021 18:23
|Çeyrek altın yükselişini bugün de sürdürdü
26 Mart 2021 18:01
|Dolar haftayı 8 TL'nin üzerinde tamamladı
26 Mart 2021 17:52
|Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu
26 Mart 2021 16:46