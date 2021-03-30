'İnternetten iptale geri ödeme hemen yapılsın'
|30 Mart 2021 08:23
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Bakal, AA'ya yaptığı açıklamada, e-ticaret yoluyla internet bankacılığı üzerinden ödemesi gerçekleştirilen alışverişin iptali durumunda para iadesinin genellikle 3 ila 5 gün içinde yapıldığını bildirdi.
Koronavirüs salgını döneminde market alışverişlerinin bile e-ticaret yoluyla yapılmaya başladığını anlatan Bakal, şöyle konuştu:
"Sanal sepeti doldurup parayı peşin ödüyoruz. Fakat stokta olmayan ürünlerin iptali sonucunda paramızı 5 gün sonra alabiliyoruz. Bir salçanın iptali küçük gibi görünse de gün içindeki 10 binlerce salça iptali sonucunda büyük bir para söz konusu.
İnternetten parasını peşin ödeyerek yemek siparişi veren tüketici, satıcının yoğunluğu nedeniyle siparişinin iptal edildiğini ve parasını 5 gün sonra alabildiğini anlatıyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin iptali durumunda paranın iadesinin anında tüketicinin hesabına geçmesi gerekiyor. ."
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