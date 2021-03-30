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Parklar kadınlar için aydınlanıyor

İBB, megakentin parklarındaki ışıklandırma sistemlerini kadın ve çocukların güvenliği için yeniliyor. Belediye ayrıca parklarda güvenliği artırmak için, park izcileri projesini uygulamaya koyacak
 30 Mart 2021 08:33
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Parklar kadınlar için aydınlanıyor

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, sorumluluğundaki tüm yeşil alanlardaki aydınlatma sistemlerini değiştiriyor. 2020 yılının sonlarında hayata geçirilen Scada Projesi'yle aydınlatmaların hepsi uzaktan izlenebilecek. Özellikle kadınların ve çocukların günün her saatinde parkları güvenli bir şekilde kullanmasını istediklerini söyleyen İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin, bu projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Proje ile parkların içerisinde yer alan aydınlatmalar, zarar gördüğünde Bayrampaşa'daki takip merkezinden anında tespit edilip mücadele edilecek. Kadınlardan gelen güvenlik taleplerine önem verdiklerini belirten Seçkin, önümüzdeki günlerde güvenlik personellerinin olmadığı alanlarda park izcilerinin göreve başlayacağını söyledi. Plan aşamasında olan projenin hayata geçmesi durumunda Türkiye'de bir ilke daha imza atılarak parklarda park izcileri görev yapacak.

'Bize bildirsinler'

Kadınların ve çocukların parkları daha rahat kullanmasını önemsediklerini söyleyen Seçkin, "Kadınların bulunduğu yeşil alanlar ve açık alanlar bir kalite göstergesidir. Kadınlar güvende ve huzurlu olmadıkları alanlarda bulunmuyor. Ve kadınlarımızdan gelen güvenlik taleplerini çok önemsiyoruz. Ve kadınların çoğunlukta bulunduğu alanlarda değil bütün alanları kadınlarımız için güvenli hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Akşam olduğunda mümkün olduğu kadar güvensiz noktaların sayısını azaltmak için çalışmalarımız sürüyor. Fakat atladığımız yerler olabilir. Biz bu konuda destek bekliyoruz. Kadınlarımız karanlık ya da güvensiz oldukları park alanlarını bizlere bildirirse bizler hemen müdahale ederiz" diye konuştu.

İBB'DEN BİR İLK 'PARK İZCİLERİ'

Tehlike durumunun fazla olduğu parklarda güvenlik personeli ve kamera sayısını arttırdıklarını söyleyen Seçkin, güvenliği üst seviyeye taşımak için park izcilerinin göreve başlayacağını söyledi. Türkiye'de ilk defa göreve başlayacak park izcilerin genellikle güvenliğin olmadığı alanlarda görev yapacağını söyleyen Seçkin, "Park izcileri ile ilgili biz ayrı bir program oluşturup ekip kurmak istiyoruz. Hem güvenlik olarak müdahalesini yapacak hem de ekosistem ile ilgilendikleri için halkımızın sorularına cevap verecekler. Bazen de parkı tanıtacaklar. Park içerisinde uygunsuz hareketler varsa onlarla ilgili uyarıları gerçekleştirecekler. Projenin sonuna geldik."diye konuştu.

Proje 2022'de bitecek

Projesinin, 2022 yılında bitmesi ile İstanbul'da İBB'ye ait tüm yeşil alanların uzaktan kontrol edilebileceğini söyleyen Seçkin, hem enerji tasarrufu sağlanacağını hem de ekolojik alanların daha doğru şekilde aydınlatılacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde bu sistem ile birlikte sulama sistemleri de uzaktan kontrol edilecek. Seçkin, ilçe belediyelerinden talep olması durumunda da beraber çalışabileceklerini söyledi.
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