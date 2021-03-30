Savunma sanayinde çalışmış 26 FETÖ şüphelisine gözaltı

İŞÇİ VE MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞME MASASINA OTURACAK 700 binden fazla işçinin iki yıllık ücret zamları ile 3 milyon memurun maaş zamları için konfederasyonlar, hükümet ve sanayicilerle pazarlık masasına oturacak. Masaya oturacak işçi ve memurların sloganı 'Ölümüne çalıştık, hakkımızı istiyoruz' olacak.