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Cinsel içerikli paylaşım yapan kadının akıl sağlığı kontrol edilecek

İzmir'de sosyal medyada açtığı sahte hesaplarla itibarlı kişileri tehdit eden, istediğini alamayınca da haklarında hakaret ve cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.G. isimli kadın hakkında akıl sağlığının tespiti için 3 hafta hastanede gözetim altında tutulmasına karar verildi. Tehdit edilen kişiler ise kabus dolu yaşadıklarını anlattı.
 30 Mart 2021 08:55
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Cinsel içerikli paylaşım yapan kadının akıl sağlığı kontrol edilecek

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İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan ve birçok sosyal medya hesabı açıp, avukat, doktor gibi özellikle itibarlı kişileri tehdit ettiği, şantaj yaptığı, hakaret edip iftira attığı öne sürülen H.G.'nin (40) Konak ilçesine bağlı Hatay semtinde bir evde olduğu belirlenip, gözaltına alındı. H.G., hakkında daha önceden aynı suçtan çok sayıda dava açıldığı ve ceza aldığı, 'huzur ve sükunu bozmak', 'hakaret', 'tehdit', konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan 50 sabıka kaydının bulunduğu bildirildi. H.G., polisteki işlemlerinin ardından bugün Menderes Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.G.'nin benzer suçlardan çok sayıda soruşturmasının bulunması ve hakkında geçmiş yıllarda çok sayıda mahkeme kararı bulunması nedeniyle işlediği fiili ve hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, algılamadığı yönünde değerlendirme yapılması, akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tam teşekküllü bir devlet hastanesinde üç hafta gözlem altına alınmasına karar verildi.

'AHLAKSIZ SİTELERDE TELEFON NUMARAMI PAYLAŞIYOR'

Mağdurlar ise H.G.'nin hak ettiği cezayı almasını istedi. Mağdurlardan hemşire Demet B., H.G.'nin kendisinin ve 10 yaşındaki kızı N.Y.'nin fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde yayınlayarak, isim, adres, iletişim bilgilerini söz konusu sitelerde paylaştığını söyledi. Demet B., "Bazı kişilerden para talep ediyormuş. Kimsenin peşini bırakmıyor. Beni gece yarılarına kadar internet sitelerinde numaramı bulan erkekler arıyor. Çünkü ahlaksız sitelerden telefonum paylaşılıyor. Erkekler tarafından taciz ediliyorum. Benim çocuklarımın fotoğraflarını dahi porno sitelerine atacak kadar ahlaksız bir kadın. Çocuklarımın öğretmenleri arayıp, 'Demet Hanım, bu nedir' diye soruyorlar. Farklı numaralardan 'Davanı geri al yoksa çocuklarını öldüreceğim' diye, tehdit içerikli mesajlar alıyorum" dedi.

'ADIMA AÇILAN SAHTE HESAPLARI KAPATMAK İÇİN SABAHLIYORUM'

H.G.'yi tanımadığını belirten Demet B., "Eşim doktor olduğu için muayene olması konusunda kendisine yardımcı olmuştu. Bu kişi yaklaşık 6 aydır benim adıma sahte hesaplar açıyor ve ortalama 15 farklı cep telefonu numarasından beni ve ailemi tehdit ediyor. Ben ve 10 yaşındaki kızım N.Y. olmak üzere ailemdeki bütün kadınların fotoğraflarını, adres ve konum bilgilerini, cep telefonlarını ahlaksız sitelerde, ahlaksız tekliflerle paylaşıyor. Bu konuyla ilgili 20 farklı suç duyurumuz var. Sabahlara kadar adıma açılan farklı hesapları kapatmakla uğraşıyorum. Ablama, yeğenime, enişteme ve onların fotoğraflarına nasıl ulaştığını bilmiyorum. Ben bu kadının yalnız olmadığını düşünüyorum. Bu kişi mutlaka bir örgütün mensubudur. İnsanların özel hayatlarını kamera ve ses kayıtlarına alıp, tehdit ve şantajlarla para alıyor. İl il, ilçe, ilçe geziyor. Normalde ikametgahı İzmir'in Menderes ilçesi olarak görülüyor. Ben bir devlet memuru olarak ikinci telefonu bile satın alamazken, bu kadının evinde dinleme cihazları, en az 10 tane telefon bulunuyor" diye konuştu.

'SAĞLIK ÇALIŞANI OLARAK TEHLİKELİ BİR VİRÜSLE MÜCADELE EDİYORUM'

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının psikolojik şiddete maruz kalmasının son derece üzücü olduğunu ifade eden Demet B., "Bir sağlıkçı olarak, koronavirüs salgınıyla canla başla mücadele ederken, bir yandan da koronavirüsten daha tehlikeli bir virüsle mücadele ediyorum. Sabahlara kadar uyumuyorum. İşime konsantre olamıyorum. Kimsenin kimsenin hayatını bu şekilde mahvetmeye hakkı yok. İnsanlar namusu için yaşarlar. " diye konuştu.

'70 FARKLI DOSYASI VAR'

Demet B.'nin avukatı Ahmet Akyüz ise, "Öncelikle müvekkilim Demet B. ve eski eşi Doğan Y. hakkında koruma kararı talep ettik. Koruma kararları çıkarttık ve suç duyurularında bulunduk ancak bu girişimler şüpheliyi durdurmaya yetmedi. Şu an aktif olan 20 farklı suç duyurumuz var. Şüpheli şahıs, müvekkilimi psikolojik şiddete maruz bırakıyor. Sosyal medya hesapları açarak paylaşımlarda bulunuyor. Ev adresini ve şahsi telefon numarasını paylaşıyor. İki gün önce bir koruma kararı daha çıkardık ancak bu iki günlük süreçte bile müvekkilimi rahatsız etmeye devam etti. H.G.'nin benzer suçlardan yaklaşık 70 tane dosyası olduğunu biliyoruz. Birçoğundan para talep etmiş. Her gün listesine yeni bir mağdur ekliyor" dedi.

H.G. tarafından mağdur edilen bir diğer sağlık çalışanı Esra B. (28) de "Özel bir sağlık şirketim var. H.G. isimli kadın orada 1 günlük sigortalı çalışanımdı. Benim konuştuğum özel her şeyi, ses kaydına almış. Evime geldiğinde birçok kayıt almış. Demet B.'nin eski eşi D.Y. ile iş birliği yaptığımı düşünüyor. Kendisini bu sürece kadar tanımıyordum. Eskort sayfalarımda telefon numaram ve ev adresim paylaşılıyor. 3 gündür uyuyamıyorum. Bizlere sürekli iftira atıyor. Özel bir şirketin sahibiyim ve işimi yapamaz oldum. Şirket hesabımı kısıtlamaya almak zorunda kaldım. 10 ayrı numaradan tehdit ediyor. Benden hiçbir talebi yok. Gerçekten büyük bir bela. Sabah bir uyanıyorum adıma açılmış birçok hesap var. Bu kadınla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Bu yaşıma kadar bu kadar huzursuz olmadım. H.G'nin bulunmasını ve bir an önce yakalanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
DHA
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