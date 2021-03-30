İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış

Hürriyet'ten Ayşegül Kadıoğlu'nun haberine göre:

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin de devreye girdiği intihara giden olaylar zinciri iddialara göre şöyle gelişti: Geçtiğimiz hafta, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı Halil Özgür Y., güneş gözlüğünün kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Asayiş Büro'da görevli 21 yıllık polis İsmail Zeyrek'in (46) de benzer bir gözlüğü vardı. Komiser yardımcısı savcılığa giderek polis İsmail Zeyrek'ten şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmanın şeffaf olması açısından jandarma tarafından yürütülmesine karar verdi.

EGM'den Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

EVİ VE İŞYERİ ARANDI

Jandarma hem komiser yardımcısının hem de polis memurunun ifadelerini aldı. Savcılığın talimatıyla Zeyrek'in evinde ve işyerinde arama yapıldı. Jandarmalar bulduğu bir gözlüğü delil olarak aldı. Zeyrek gözlüğün kendisine ait olduğunu fatura ile kanıtladı, komiser yardımcısı da bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını söyledi. İlçede görevli polislerin iddiasına göre, komiser yardımcısı ifade işlemlerinin ardından gözlüğünü polis merkezinin çay ocağında buldu.

Zeyrek önceki gece evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Tek el silah sesi duyan komşular polise ihbarda bulundu. Meslektaşları geldiğinde Zeyrek hayatını kaybetmişti. Zeyrek'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'ÖRNEK BİR POLİSTİ'

İsmail Zeyrek'le uzun süredir birlikte çalışan bir meslektaşı sosyal medyada şunları yazdı: "Geçtiğimiz yıl içinde 10 bin TL olan bir cüzdan buldu. Kendi çabalarıyla cüzdanın sahibini buldu. Örnek alınacak bir polisti. Mobbing nedeniyle hayatını kaybetti."