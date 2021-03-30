Polis alımında sınav usulsüzlüğünden 77 kişiye FETÖ gözaltısı
|30 Mart 2021 09:03
|+Aa- Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2012 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 77 şüpheliden 54'ü yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
Şüphelilerden 54'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
30 Mart 2021 10:26
|1317 personel katılımıyla Eren-12 Güleşli Operasyonu düzenlendi
30 Mart 2021 09:51
|Savunma sanayinde çalışmış 26 FETÖ şüphelisine gözaltı
30 Mart 2021 08:47
|DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı
30 Mart 2021 07:05
|25 ilde FETÖ operasyonu: 115 şüpheliye gözaltı kararı
30 Mart 2021 00:59
|FETÖ'den ihraç edilen polisin defterinde ilginç notlar
29 Mart 2021 18:41
|Adana'da FETÖ davasında 5 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi
29 Mart 2021 18:08
|Isparta'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
29 Mart 2021 17:50
|Mersin'de PKK operasyonunda 7 tutuklama
29 Mart 2021 15:59
|Denizli'de hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
29 Mart 2021 15:57