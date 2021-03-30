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Mobilyada sünger krizi yaşanıyor

Pandemi ile birlikte, bazı sektörlerde yaşanan hammadde sorunu, mobilyada da baş gösterdi.
 30 Mart 2021 09:12
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Mobilyada sünger krizi yaşanıyor

Türkiye'de 36 bin üreticinin olduğunu hatırlatan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, "Sektörde ciddi manada sünger krizi yaşanıyor. Sünger krizi döşemecileri derinden etkiliyor. Bu durum bir an evvel çözüme kavuşturulmalı. Bu şekilde devam ederse üretim yapamaz hale geleceğiz" dedi. Balcı, fiyatı geçen yıla kıyasla iki kat artan sünger bulunamadığı için başta koltuk üretimi olmak üzere bazı ürün gruplarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

TALEBE YETİŞEMİYOR

Balcı'nın, "Bulmakta zorlanıyoruz" dediği bir diğer ürün grubu ise cam ve ayna... Birçok mobilyada kullanılan bu ürünleri bulmak neredeyse imkansız. Balcı, "Cam üreticisi firma aylardır bakımda. Bunu hızlandırmaları gerekir. Bu durum mobilya sanayicilerine başka bir sıkıntı olarak geri dönmüş halde" diye konuştu.


HAM MDF'DE DE SIKINTI BÜYÜK

Piyasaya bulunamayan bir diğer ürün ise ham MDF grubu. Kapı üretiminde kullanılan 4, 6 ve 8 milimlik ham MDF'yi bulamayan üretici, gelen siparişleri de teslim edemiyor. Üreticilerden biri "Neredeyse bir aydır ham MDF grubunda ürün bulamıyoruz. İstanbul İkitelli'de tek bir tane 6 milim ham MDF bulmak için 50 satıcıya gittim; ancak kimsede bu üründen bir tane bile yok" dedi. Mustafa Balcı ise "Yonga levha, yongalam, MDF, MDFlam gibi malzemelerde de ciddi sorun var. Bazı üreticiler malı yurtdışına gönderiyor. Üreticinin tedarik sorunu bir an önce çözülmeli" diye konuştu.
DHA
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