İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
|30 Mart 2021 10:19
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KARS
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış'a bağlı Parmakdere köyünde karantina başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
KARABÜK
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tayyip köyü Örencik Mahallesi'nde pozitif vakalar ve temaslı kişiler tespit edildi.
Hastalığın yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla mahallenin 10 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Bu kapsamda 30 Mart-9 Nisan tarihlerinde mahalleye giriş çıkışların sınırlandırılması, evlerinde tedavisi devam eden Kovid-19 hastalarının ve temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köyden çıkışlarına müsaade edilmemesi, köyde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince izinli sayılması kararlaştırıldı.
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