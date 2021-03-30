1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kafe, lokanta ve restoranlara metreli denetim

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Avcılar'da oluşturulan mobil ekip, lokanta ve restoranlarda metre ile ölçüm yaparak kurallara ne derece uyulduğunu denetledi.
 30 Mart 2021 09:23
+Aa- Yazdır
Kafe, lokanta ve restoranlara metreli denetim

Belirlenen 1.5 metre kuralına uymayan iş yeri sahipleri uyarıldı, sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana oturanlar da kaldırıldı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatı ile oluşturulan aralarında polis, zabıta ile Tarım ve Orman Bakanlığı görevlisinin de bulunduğu mobil ekipler denetim yaptı. Merkezi yerlerdeki restoran, kafe ve lokantalara giden ekipler, buradaki masaların arasında en az 1.5 metre bulunması ve masalarda birer koltuğun boş bırakılıp- bırakılmadığını denetledi. Bu kurala uymayan iş yerlerine koronavirüs önlemleriyle ilgili genelge hatırlatılırken, gelecek denetimde de uyulmaması halinde cezai işlem yapılacağı bildirildi. Birçok işyerinde 4 kişilik masaların tamamen dolduğu, bazılarında 5 kişi bulunduğu belirlenirken, masalar arasındaki uzaklık tek tek ölçüldü ve iş yerlerine nasıl masaları yerleştirmesi gerektiği gösterilerek anlatıldı.

SOSYAL MESAFESİZ OTURANLARA UYARI

Araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde maskesiz yürüyen veya sigara içenler de uyarılırken özellikle buradaki süs havuzunun etrafında yan yana oturanlar olduğu görüldü. Görevliler bunlara da havuzun kenarında oturmamaları gerektiğini, sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
30 Mart 2021 10:19		 Bakan Karaismailoğlu: Scooter mevzuatı tamam
30 Mart 2021 07:33
MGK toplanıyor
30 Mart 2021 06:15		 6 Haziran'da bir belde için seçim yapılacak. İşte seçime katılabilecek partiler
30 Mart 2021 01:22
Yemeksepeti'ne yapılan siber saldırıdan 21 milyon kişi etkilendi.
29 Mart 2021 17:36		 Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
29 Mart 2021 17:19
Dünyada 552 milyon doz aşı yapıldı: Türkiye 6. sırada
29 Mart 2021 16:35		 Belediye, engelli gencin darp vidosunu çeken personelini açığa aldı
29 Mart 2021 16:25
THY ramazan ayına özel kampanya başlattı
29 Mart 2021 14:38		 Ceza infaz kurumlarına kütüphane yapılacak
29 Mart 2021 14:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:26 - Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:22 - Hak-İş ve Türk-İş, kamu işçisinin zam görüşmelerini birlikte yürütecek10:20 - Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı10:19 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı10:09 - Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor10:07 - Borsa güne yatay başladı
10:05 - KKK sivil memurları söz verilen görevde yükselmeyi talep ediyor10:03 - Evden kaçan kız 10 gün sonra dönercide bulundu09:51 - 1317 personel katılımıyla Eren-12 Güleşli Operasyonu düzenlendi09:50 - Ekonomistlere göre küresel ısınmanın maliyet 30 trilyon doları bulabilir09:43 - Aydın ve Muğla'da suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı09:35 - ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
09:34 - 6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti09:31 - AYM, HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemesini yarın yapacak09:26 - Esenyurt'ta baltalı park kavgası09:24 - e-imza ve mobil imza 5,5 milyona yaklaştı09:23 - Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarına dava açılıyor
09:23 - Kafe, lokanta ve restoranlara metreli denetim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
25 ilde FETÖ operasyonu: 115 şüpheliye gözaltı kararı
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Danıştay İDDK'dan sağlık personelinin artırımlı nöbet ücretine dair önemli karar
6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti
DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parakete 1
metot 1
Haydan gelen Huya gider 2
halkalı şeker 1
popüler 2
Lame 1
arşivlik filmler 1
çengi 2
bilmeden yaşamak 1
Hayata olumlu tarafindan bakmak 2
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam