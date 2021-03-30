Kafe, lokanta ve restoranlara metreli denetim
|30 Mart 2021 09:23
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Belirlenen 1.5 metre kuralına uymayan iş yeri sahipleri uyarıldı, sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana oturanlar da kaldırıldı.
Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatı ile oluşturulan aralarında polis, zabıta ile Tarım ve Orman Bakanlığı görevlisinin de bulunduğu mobil ekipler denetim yaptı. Merkezi yerlerdeki restoran, kafe ve lokantalara giden ekipler, buradaki masaların arasında en az 1.5 metre bulunması ve masalarda birer koltuğun boş bırakılıp- bırakılmadığını denetledi. Bu kurala uymayan iş yerlerine koronavirüs önlemleriyle ilgili genelge hatırlatılırken, gelecek denetimde de uyulmaması halinde cezai işlem yapılacağı bildirildi. Birçok işyerinde 4 kişilik masaların tamamen dolduğu, bazılarında 5 kişi bulunduğu belirlenirken, masalar arasındaki uzaklık tek tek ölçüldü ve iş yerlerine nasıl masaları yerleştirmesi gerektiği gösterilerek anlatıldı.
SOSYAL MESAFESİZ OTURANLARA UYARI
Araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde maskesiz yürüyen veya sigara içenler de uyarılırken özellikle buradaki süs havuzunun etrafında yan yana oturanlar olduğu görüldü. Görevliler bunlara da havuzun kenarında oturmamaları gerektiğini, sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.
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