Evden kaçan kız 10 gün sonra dönercide bulundu
|30 Mart 2021 10:03
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Esenyurt'ta ailesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Lise öğrencisi S. Şahin, 10 gün önce evden ayrıldı. Baba K.Ş ve Anne S.Ş, kızları S Şahin eve dönmeyince, cep telefonuna da ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 gündür haber alınmayan kız, Büyükçekmece'de akşam saatlerinde bir dönercide Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibinin dikkati sayesinde bulundu.
10 gün boyunca barakada kaldı
Evden ayrıldıktan sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan ve 10 gün boyunca Esenyurt'ta evlerinin yakınında bulunan barakada arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenilen S.Ş buradan ayrılarak dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'ye gitti.
Dönercide bulundu
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Ekipleri dönerci dükkanına gelerek kayıp olan ve 10 gündür aranan S.Ç buradan alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada ifadesi alınan S.Ş daha sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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